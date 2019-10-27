28 Ekim'de yeniay Akrep burcunda! Yeniay burçlara etkisi

27.10.2019 05:00

Yeniay, medya ve taşıma sektöründe çalışanlara sürprizlerle geliyor! İkili ilişkilerde problemler, günlük yaşantıda sorunlar ve dünya gündeminde dengesizliklerle gelen yeniay, medya ve taşıma sektörlerinde çalışanlara ise müjde veriyor. 28 Ekim akrep burcunda yeniay…

28 EKİM AKREP YENİAYI

28 Ekim'de İstanbul saatiyle 06:39'da Akrep burcunun 4 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Bu derecede yerleşmiş olan sabit yıldız nedeniyle; yalanlara maruz kalma, düşmanlık ve çevreden zarar görme, kadınlardan gelecek zararlar yaşanılabilir. Yeniay haritanın 1. Evinde gerçekleşeceği için de; kendimizle doğrudan alakalı ikili ilişki ve ortaklıklar konularında ani olaylar söz konusu olabilir. Yeniaylar başlangıç enerjisi taşısalar da; bu yeniayın etkisi bir şeyleri bitirerek yeni bir şeyler başlatmayı destekliyor.

Yeniay anında ise; yükselende Terazi burcu var. Özellikle bu derecedeki Spica ve Arcturus sabit yıldızları etkisiyle; bazıları bir anda kalıcı bir şan, şöhret ve üne kavuşabilirler.

Yeniay'dan en çok etkilenecek olan burçlar ise; Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burcunun ilk on gününde doğanlar olacaklar.

Satürn-Plüton ve Güney Ay Düğümü kavuşumunun yerleşimi nedeniyle; kardeş, komşu ve yakın çevre ilişkilerinde problemler çıkabilir. Ticaret, medya ve iletişim sektöründe sorunlar yaşanılabilir. Ayrıca şehir içi ufak kazalarda artış görülebilir.

Su gurubunda oluşan büyük üçgen açı desteğiyle ise; çalışma hayatında olan Akrep, Yengeç ve Balık burçları istedikleri konuma gelebilirler.

Yeniay anında, Mars'ın yaptığı olumsuz açılar nedeniyle; geçmişte çeşitli haksızlıklar yapanlar, yaptıkları yanlışların karşılığı olarak, ummadıkları farklı sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Aldanma, dolandırılma, hırsızlık gibi konularda artış görülebilir.

Sosyal medya, iletişim, elektronik, taşıma sektörlerinde sorumluluklarını yerine getirerek çalışanlar için de; bu yeniay karşılarına bazı fırsatlar çıkarabilir. Yeniayda oluşan karmik dörtgen, kadersel eşle tanıştırılma şansı verebilir. Olaylar umulmadık şekilde ve ani gelişebilir.