28. dönem TİS imzalandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

28. dönem TİS imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
28. dönem TİS imzalandı

Genel Maden İşçileri Sendikası'nda (GMİS) çalışan personeli ilgilendiren ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayan 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi, GMİS ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında imzalandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nda (GMİS) çalışan personeli ilgilendiren ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayan 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi, GMİS ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında imzalandı.

GMİS Genel Merkezi'nde gerçekleşen 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi son oturumuna; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Şerif Taşören, Şube İdari Sekreteri Fatih Cevizdibi, GMİS İşyeri Temsilcileri Mehmet Boran ile Tunay Değirmenci, GMİS Toplu Sözleşme Komisyonu Üyeleri Nizamettin Tiryaki ile Mustafa Sait Cinbir katıldı.

GMİS'te çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayan 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi'yle, TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında imzalanan çerçeve protokolüne göre ücretlere ilk 6 ay yüzde 12, ikinci, üçüncü ve dördüncü aylar için yüzde 5'er artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Şerif Taşören, toplu iş sözleşmesinin sendika çalışanlarına hayırlı olması dileğinde bulundular. - ZONGULDAK

28. dönem TİS imzalandı

28. dönem TİS imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu

TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Kasapoğlu Süleyman Soylu Sezai Temelli
Magazin Mehmet Kasapoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Balotelli Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 28. dönem TİS imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:11:06. #1.11#