28 Çiftçiye 'Süt Hijyeni' Kursu Verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından süt üreten çiftçilere yönelik 'Süt Hijyeni' hakkında kurs verildi.

Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan projelere göre 2018 yılı için planlanan süt üreten çiftçilere yönelik düzenlenen 'Süt Hijyeni' kursunun üçüncüsü Koramanlar Köyünde 28 kursiyerin katılımı ile gerçekleşti. Perşembe ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından katkı sağlanan kurs hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, üç kursta 55 süt üreticisine 'Süt Hijyeni' konusunda kurs verdiklerini belirterek, "2018 yılı için planlanan süt üreticisi çiftçilere yönelik ve sütün üretimi, pazara arzı gibi bir çok aşamasında yapılması gerekenleri, diğer bir deyişle sağlıklı süt üretimini, tüketiciye sağlıklı bir şekilde arzını anlatan kursların birincisini Kayıkçılar Köyünde, ikincisini de Nebioğlu beldemizdeki üreticilere düzenlemiştik . Üçüncü kursumuzu da Kasım ayında Koramanlar köyünde 28 kursiyerin katılımı ile düzenledik. Bu şekilde üç kursumuzda toplam 55 süt üreticisine süt hijyeni konusunda eğitim vermiş oluyoruz. Kurslarla üreticilerimizin daha bilinçli olacağı inancındayız. Ayrıca başarılı olan kursiyerlerimize sertifika düzenlenecektir. Kursları düzenlememize katkı sağlayan kooperatif başkanlarına ve katılım sağlayan kursiyerlere teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK