28 binden fazla Afgan ABD'ye "şartlı insani tahliye" başvurusu yaptı - Haberler
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28 binden fazla Afgan ABD'ye "şartlı insani tahliye" başvurusu yaptı

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
28 binden fazla Afgan ABD'ye

En az 28 bin Afgan'ın insani nedenlerden dolayı ABD'ye geçici kabul için başvurduğu bildirildi.

En az 28 bin Afgan'ın insani nedenlerden dolayı ABD'ye geçici kabul için başvurduğu bildirildi.

Federal yetkililer, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerince (USCIS) yalnızca önemli insani nedenlerle veya önemli kamu yararı için "şartlı insani tahliye" statüsü verildiğini anımsattı.

28 binden fazla Afgan'ın "şartlı insani tahliye" statüsü için başvurduğunu açıklayan yetkililer, bu başvuruların, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden kısa süre önce başladığını ifade etti.

Yetkililer, ABD'ye geçici kabulü sağlayan söz konusu statüye yapılan başvurulardan yalnızca 100'ünün kabul edildiğini kaydetti.

Normalde yılda en fazla 2 bin başvuru olurdu

USCIS Sözcülerinden Victoria Palmer, ekim ortasına kadar sadece 6 USCIS çalışanının "şartlı insani tahliye" başvurusu konusunda detaylı bilgisi olduğunu belirtti.

Palmer, başvurulardaki artış nedeniyle 44 çalışana daha eğitim verildiğini ifade etti.

Başvurusu kabul edilenlerin bir kısmının hala Afganistan'da olduğunu, bir kısmının da üçüncü bir ülkeye gittikleri bilgisini veren Palmer, normalde bu statüye yılda 2 binden az kişinin başvurduğunu ve bunların yaklaşık 500'ünün kabul edildiğini söyledi.

Diğer yandan ABD'de yaşayan Afgan aileler ve göç grupları, kabul sürecinin geç işlemesinin, başvuruda bulunanların can güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyor.

Statüye başvuru için kişi başı 575 dolar ödeniyor olması nedeniyle Afganlardan USCIS'e sadece birkaç ayda ödenen miktar 10 milyon doları aşıyor.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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