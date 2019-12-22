: 28 bin lira çalan yankesici önce kameraya, sonra polise yakalandı

22.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:51

Fatih'te yankesicilik yöntemi ile 4 farklı olayda vatandaşlardan yaklaşık 28 bin 129 TL çalan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Şahsın paraları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık günü saat 23.45 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yankesicilik olayı gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, elde edilen kamera görüntülerini inceleyerek zanlının Hüseyin Y. (40) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şahsın farklı tarihlerde yaşanan üç yankesicilik olayının da faili olduğu belirlendi. Aynı yöntemle dört farklı olayda 4 bin 170 dolar (24 bin 769 TL), 150 euro (980 TL), 2 bin 380 TL ve 500 Türkmen manatı çaldan Hüseyin Y.'nin Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bir adreste olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yaptıkları operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Muhammed Kaan Kundak/İHA)

Kaynak: İHA

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