28 Aralık Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
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28 Aralık Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

28.12.2020 08:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 08:30
28 Aralık Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

28 Aralık tarihli 2020 Resmi Gazete de neler var? 28 AralıkPazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 28 Aralık günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 28 Aralık 2020 Resmi Gazete...

28 ARALIK 2020 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Toros Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Toros Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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