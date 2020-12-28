28 Aralık Pazartesi hava durumu! Bugün kar yağacak mı? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 28 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

28 ARALIK PAZARTESİ 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 14°C

BALIKESİR °C, 16°C

EDİRNE °C, 15°C

İSTANBUL °C, 17°C

KOCAELİ °C, 18°C

A.KARAHİSAR °C, 12°C

DENİZLİ °C, 13°C

İZMİR °C, 15°C

MANİSA °C, 14°C

ADANA °C, 19°C

ANTALYA °C, 16°C

HATAY °C, 14°C

ISPARTA °C, 10°C

ANKARA °C, 12°C

ESKİŞEHİR °C, 11°C

KONYA °C, 12°C

YOZGAT °C, 9°C

BOLU °C, 12°C

DÜZCE °C, 17°C

KASTAMONU °C, 9°C

ZONGULDAK °C, 18°C

GÜMÜŞHANE °C, 6°C

RİZE °C, 15°C

SAMSUN °C, 21°C

TRABZON °C, 15°C

ERZURUM °C, 0°C

KARS °C, -4°C

MALATYA °C, 7°C

VAN °C, 5°C

DİYARBAKIR °C, 10°C

GAZİANTEP °C, 11°C

SİİRT °C, 12°C

ŞANLIURFA °C, 13°C

28 ARALIK PAZARTESİ 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin batısı (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu (Keşişleme), öğle saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, batısında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

28 ARALIK PAZARTESİ 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ankara,Bolu ile Kırıkkale çevrelerinin hafif yağmurlu,yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Güney güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

28 ARALIK PAZARTESİ 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek.Yağışlar İzmir çevreleri,Aydın'ın batı ilçeri Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güney batısında kuvvetli sağanak şeklinde olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak,mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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