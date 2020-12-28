28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri.