28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler
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28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

28.12.2020 08:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 08:53
28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28Aralık Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

28 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Eğitim Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.12.2020 03:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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