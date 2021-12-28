28 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
28 Aralık 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 İtalya Serie A Özetler
03:25 FIFA Magazin
03:50 Adanaspor A.Ş.- Kocaelispor
05:35 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 İtalya Serie A Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altaş Denizlispor
15:30 Spor Bülteni
16:00 Dakika Skor
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Dakika Skor
18:00 % 100 Futbol
18:55 Nasadoge Menemenspor - Bursaspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Nasadoge Menemenspor - Bursaspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
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