28 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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28 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

28 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

28 Aralık 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 İngiltere Premier Lig Özetler

03:05 İtalya Serie A Özetler

03:25 FIFA Magazin

03:50 Adanaspor A.Ş.- Kocaelispor

05:35 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 İtalya Serie A Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altaş Denizlispor

15:30 Spor Bülteni

16:00 Dakika Skor

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Dakika Skor

18:00 % 100 Futbol

18:55 Nasadoge Menemenspor - Bursaspor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Nasadoge Menemenspor - Bursaspor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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