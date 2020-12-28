28 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
28 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:00 İlk Baskı
07:45 Süper Lig Özetler
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 Stadyum
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:20 Takvim Yaprakları
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Hafta Sonu
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Akhisarspor - Giresunspor
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Ankaraspor - Yılport Samsunspor
18:55 Bursaspor - Eskişehirspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com