28 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
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28 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

28.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 06:47
28 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

28 Aralık 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Akrep

03:00 İngiliz İşi

03:15 Ölüm Dövüşü

04:30 Türk Müziği

04:30 İngiliz İşi

05:30 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sol Yanım

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

16:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

Kaynak: InterSinema.com

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