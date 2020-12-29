28 Aralık 2020 Haberleri
29.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 01:19
28 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
- Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı Gabriel Magalhaes koronaya yakalandı
- 'Mahallemde başka bayrak istemiyorum' diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı
- Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı
- Ailesinin yaptığı kazayı haber alan dedenin 'Torunum nerede?' feryadı yürek dağladı
- Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor
- Türkiye'den Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etmesine tepki
- 346 kişinin hayatını kaybettiği kazalardan sonra uçuşu durdurulan Boeing 737 Max, tekrar hizmet verecek
- Ankara'da halk ekmeğe zam
- Konya'da bir evde 165 adet sikke ele geçirildi
- Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı
- Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı
- Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü
- 8 yaşındaki Kadir Açık'ın hayatının değeri 27 bin 300 lira
- Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift feci şekilde can verdi
- AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor
- Bakan Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine destek istedi
- Yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi
- Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim
- Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme
- Gençler, eksi 39 derecede maskeli yarı çıplak dans partisi düzenledi
- Exxen'in yeni dizisi 'Şeref Bey'den ilk fragman geldi
- Bakan Ruhsar Pekcan: Türkiye ile İngiltere'nin imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması'yla yepyeni bir dönem başlıyor
- Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi
- Everton-Manchester City, koronavirüs nedeniyle oynanamadı
- Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, 1 yıl 1 gün sonra gol attı
- Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyetini aldı
- Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
- Son Dakika: Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti
- Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak
- Sınır komşumuzda yakıt dolu tankere düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi
- Karantinayı ihlal eden kumarhaneye 'demir testereli' baskın
- İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu
- Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik
- Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu
- Beşiktaşlı futbolculardan gol sonrası büyük vefa! Golcü ismi unutmadılar
- ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi
- Almanya'da fazla doz aşı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı
- Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi