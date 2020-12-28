28 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
28 Aralık 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Kefaret
02:15 Bay Yanlış
03:00 Yasak Elma
04:45 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Kefaret
13:00 Aşk Yeniden
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Mucize Doktor
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
23:45 Yasak Elma
Kaynak: InterSinema.com