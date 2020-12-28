28 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
28 Aralık 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:30 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig
04:15 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 Maç Saati
06:15 Maç Saati
06:15 Özkan Sümer'in Hayatı
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
13:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor
13:30 Taraftar
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor
14:30 Futbolun Şehirleri
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
16:00 Y. Malatyaspor - BB. Erzurumspor
16:45 Süper Lig
17:00 Y. Malatyaspor - BB. Erzurumspor
17:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor
19:45 Süper Lig
20:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa
20:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor
21:00 Süper Lig
23:00 Taraftar
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
Kaynak: InterSinema.com