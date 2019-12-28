28 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
28 Aralık 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
04:45 İleri Üçlü
06:15 Spor Atlası
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İtalya Kupası Magazin
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:30 Spor Haftasonu
17:50 Southampton - Crystal Palace
18:45 Süper Lig Özetler
19:00 Southampton - Crystal Palace
20:00 Süper Lig Özetler
20:10 TFF 1. Lig Özetler
20:20 Norwich City - Tottenham
21:15 Süper Lig Özetler
21:30 Norwich City - Tottenham
22:30 Stadyum