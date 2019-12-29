28 Aralık 2019 Haberleri
28 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
29.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:18
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- Antalyaspor'a 2 gol atan Radamel Falcao, sosyal medyayı salladı
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- F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi
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