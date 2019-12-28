28 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
28 Aralık 2019 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 Haberler
00:30 Tenis
01:30 Tenis
02:30 Tenis
03:30 Olimpiyat Oyunları
04:00 Olimpiyat Oyunları
05:00 Bisiklet
06:00 Bisiklet
07:00 Bisiklet
08:00 Olimpiyat Oyunları
09:00 Olimpiyat Oyunları
09:30 Kayakla Atlama
10:35 Alp Disiplini
11:15 Alp Disiplini
12:05 Alp Disiplini
13:15 Alp Disiplini
15:00 Alp Disiplini
16:30 Kayakla Atlama
17:15 Kayakla Atlama
18:15 Kayakla Atlama
19:45 Kayakla Atlama
20:00 Biatlon
22:00 Haberler
22:15 Kayakla Atlama
23:00 Alp Disiplini