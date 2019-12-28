28 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
28 Aralık 2019 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Sonu
02:30 Maç Saati
03:30 Maç Saati
04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
05:15 Özel Röportaj
05:30 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
12:00 Taraftar
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
14:35 Maç Başlıyor
15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
16:00 Dünden Bugüne
16:00 Maç Önü
17:00 Maç Başlıyor
17:30 Trabzonspor - İM Kayserispor
18:00 Futbolun Şehirleri
18:15 Devre Arası
18:30 Trabzonspor - İM Kayserispor
19:30 Maç Önü
20:00 Devre Arası
20:00 Galatasaray - Antalyaspor
21:00 Galatasaray - Antalyaspor
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:45 Maç Sonu