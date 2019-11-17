28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması düzenlendi

17.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:45

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması'nda gruplarında birinci olan Serhat Yılmaz ve Zeynep Şeremet ödül olarak Japonya'ya gidiş dönüş uçak bileti kazandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Japon Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen 28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması'nda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Türk Japon Vakfı İkinci Başkanı Doç. Dr. Emin Özdamar'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli yer aldı.

Yarışmaya Ankara, İstanbul, Çanakkale, Nevşehir gibi çeşitli şehirlerden Japonca konuşma seviyelerine göre temel seviye A grubunda 9 ve orta-üst seviye B grubunda toplam 8 kişi olmak üzere toplum 17 kişi katıldı.

"Türkiye ve Japonya iki devlet, tek yürektir"

Büyükelçi Miyajima, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 28'incisi düzenlenen Ankara Japonca Konuşma Yarışması'nın Japonya ile ilgili olarak Ankara'da en uzun süre devam eden önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Türkiye'de görevine başlamasının üzerinden iki yıl geçtiğini ve bu yarışmayı üçüncü kez izleyeceğini söyleyen Miyajima, "Her yıl coşkulu katılımcıların harika konuşmalarından etkileniyor ve cesaretleniyoruz." dedi.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkmasıyla ülkede başlayan ve "güzel uyum" anlamına gelen "Reiwa" döneminin ilk Japonca konuşma yarışmasının yapıldığını söyleyen Miyajima, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır. Yani Türkiye ve Japonya iki devlet, tek yürektir." diye konuştu.

Miyajima, yarışmanın katılımcılarının Türkiye'de Japonca öğrenenlerin temsilcisi olduğunu belirterek, onlardan Japonca konuşarak Türkiye ve Japonya arasında bağ kurmalarını ve iki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesinde rol almalarını istedi.

Yarışmacıların Japoncası üç kritere göre değerlendirildi

Konuşmaların ardından yarışmacılar, hazırladıkları metinleri Japonca sundu, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Jüri, A ve B gruplarında yarışan 17 yarışmacıyı konuşmaların içeriği, ifade gücü ve soru cevap bölümündeki performanslarına göre üç kriterde değerlendirdi.

Yarışmada, A grubunda Serhat Yılmaz, B grubunda ise Zeynep Şeremet birinci seçilerek Japonya'ya gidiş dönüş uçak bileti kazandı.

A grubunda Pınar Daylan ve B grubunda Yaren Demiryol ikinci olurken, A grubundan Hüseyin Mert Bali ve B grubundan İsmail Olgu Atasoy da üçüncülüğe layık görüldü.

Kaynak: AA