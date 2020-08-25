28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma vakti, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti
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28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma vakti, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki cuma namazı saat kaçta okunmaktadır? Cuma vakti ne zaman? İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da cuma namazı ezan vakti

28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma vakti, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti
25.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:05

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Fakat genellikle saat 13:00 civarı kılınır. Şimdi bazı illerimizde cuma ne zaman okunur onu paylaşalım.

28 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Önümüzdeki 28 Ağustos günü Cuma günüdür ve bugün Cuma namazı kılınacaktır. Şimdiden herkesin Cuma günü mübarek olsun. Hayırlı cumalar!

Cuma namaz vakti çok merak edilen vakitlerdendir. Çünkü camiye geç gidildiğinde camide yer olmayabiliyor. Bu bakımdan vatandaşlar namaza erken gitmek cuma ezanı saatini tam olarak bilmek istiyorlar. Şimdi bazı illere göre 28 Ağustos Cuma günü namazının vakitlerini paylaşalım.

28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma vakti, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

28 Ağustos 2020 Cuma Ezan Vakitleri

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:10

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:18

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:55

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:10

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:04

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:56

Van Cuma Namazı Vakti : 12:13

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:27

Düzce Cuma Namazı Vakti : 13:02

Bolu Cuma Namazı Vakti : 13:00

Sivas Cuma Namazı Vakti : 12:38

Ordu Cuma Namazı Vakti : 12:35

Muğla Cuma Namazı Vakti : 13:13

Kocaeli Cuma Namazı Vakti : 13:07

Gaziantep Cuma Namazı Vakti : 12:37

Hakkari Cuma Namazı Vakti : 12:11

TÜM İLLERİN CUMA NAMAZİ VAKTİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

28 AĞUSTOS 2020 CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Cuma ezan saati yukarıda paylaştığımız şekildedir. 28 Ağustos Cuma günü cuma namazı İstanbul'da 13:10 saatinde, İzmir'de 13:18 saatinde, Ankara'da 12:55 saatinde okunmaktadır. Diğer illerin namaz vakitlerine de yukarıda paylaştığımız gibi bakabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin. Amin.

Cuma ezanı öğle ezanı vaktinde okumaktadır. Yani öğlen namazı ne zaman okunup kılınıyorsa Cuma namazı da o zaman kılınır. Namaza yetişmek için erkenden çıkmak gerekmektedir. Ezan okumaya yakın giderseniz camide yer bulamayabilirsiniz. Özellikle koronavirüslü dönemde camilerde sosyal mesafe kuralı uygulandığı için yer bulmak daha zor olur. Bu bakımdan erkenden camiye gitmekte fayda vardır.

Cuma vakti sela okunduktan az bir zaman sonra imam sohbet verebilir. Genelde her camide imamlar cuma selasından sonra vaaz vermektedir. Camiye erkenden gidip vaazı dinleyebilirsiniz.

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ SAAT KAÇTA?

28 Ağustos Cuma günü İstanbul şehrinde cuma namazı 13:10 'da okunmaktadır. Yani öğlen 1'i 10 geçe ezan okunmaktadır. Ezanın okunmasından sonra cuma namazının ilk sünneti kılınmaya başlanır. Sonra hutbe verilir. Ardından 2 rekatlık farz kılınır. Ayrıca cuma selası ezandan ortalama 1 saat önce okunmaktadır.

İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ SAAT KAÇTA?

28 Ağustos Cuma günü İzmir şehrinde cuma namazı 13:18 'de okunmaktadır. Yani öğlen 1'i 18 geçe ezan okunmaktadır. Ezanın okunmasından sonra cuma namazının ilk sünneti kılınmaya başlanır. Sonra hutbe verilir. Ardından 2 rekatlık farz kılınır. Ayrıca cuma selası ezandan ortalama 1 saat önce okunmaktadır.

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ SAAT KAÇTA?

28 Ağustos Cuma günü İstanbul şehrinde cuma namazı 12:55 'de okunmaktadır. Yani öğlen 1'i 5 kala ezan okunmaktadır. Ezanın okunmasından sonra cuma namazının ilk sünneti kılınmaya başlanır. Sonra hutbe verilir. Ardından 2 rekatlık farz kılınır. Ayrıca cuma selası ezandan ortalama 1 saat önce okunmaktadır.

28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma vakti, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır. Cuma selası genellikle müezzinler tarafından okunur. Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olmaktadır:

1.) Müslüman olmak

2.) Akıllı olmalı

3.) Ergenlik çağına gelmiş olmak

4.) Erkek olmak

5.) Hür ve serbest olmak

6.) Mukim olmak (misafir olmamak)

7.) Sağlıklı olmak

8.) Kör olmamak

9.) Ayakları sağlam olmak

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