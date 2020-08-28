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28 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

94'üncü Gazi Koşusu için heyecan doruktaTürk atçılığının derbisine geri sayım başladıMehmet Şirin Bozkurt: Pandemi nedeniyle Gazi Koşusu da seyircisiz olacak"Gazi ruhunu gönüllerimizde ve ekran başında yaşayacağız"Armağan Turan: Herkes heyecan içerisinde Gazi Koşusu'nu bekliyorGökhan Gül:...

28 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
28.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:16

94'üncü Gazi Koşusu için heyecan dorukta

Türk atçılığının derbisine geri sayım başladı

Mehmet Şirin Bozkurt: Pandemi nedeniyle Gazi Koşusu da seyircisiz olacak"Gazi ruhunu gönüllerimizde ve ekran başında yaşayacağız"Armağan Turan: Herkes heyecan içerisinde Gazi Koşusu'nu bekliyorGökhan Gül: Gazi Koşusu atçılığın bayramı"Atlar her şeyden önce sporcu""Dünyayı etkisi altına alan bir durum söz konusu" Fransız forvet Loic Remy, gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldiÇaykur Rizespor ile görüşen golcü oyuncu sağlık kontrolünden geçecek Trabzonspor'dan Van'daki amatör sporculara malzeme desteğiAntrenör Barış Avcı: Trabzonspor'a teşekkür ediyorum, gönül köprüsü kurdular

BEŞİKTAŞ11.00-18.00 Siyah beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çalışmalarla sürdürecek.GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılılar, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak.FENERBAHÇE17.00 Sarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacak.TRABZONSPOR10.00 Bordo mavililer yapacağı idmanın ardından Samsun'a hareket ederek Yılport Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR11.00 Turuncu lacivertli kulüp ile yeni forma sponsoru Bilcee arasında imza töreni ve tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.MİLLİ TAKIMA Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklanacak.TFF'DEN SPONSORLUK ANLAŞMASI11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hızlı servis restoran zinciri McDonald's arasında Kadın ve Erkek Milli Takımları için sponsorluk anlaşmasına imza atılacak.ATLETİZMSüper Lig yarışları devam edecek.AVRUPA'DAN FUTBOL

22.00 Lyon - Dijon (Cenk Özkacar)


Kaynak: DHA

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