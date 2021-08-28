28 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sorgu ekranı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonucu!

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28 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ağustos Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklandı. 80-66-16-89-58-25 ve 55 (Joker)

ÇARŞAMBA günü son açıklanan numaralar şunlardı:

22-34-49-54-63-89+57 şanslı numaralar oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmazken 202.895.064,27₺ bir sonraki çekilişe devretti.

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