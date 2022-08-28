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28 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı

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28 Ağustos 2022 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Gazete Magazin

02:15 Canım Annem

04:15 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye 2022

15:15 Doya Doya Moda

18:00 Masterchef Türkiye 2022

20:00 Masterchef Türkiye 2022

Kaynak: InterSinema.com / TV

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