28 Ağustos 2021 Haberleri
28 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
- Yeni transfer Alex Teixeira müthiş başladı! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
- Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
- Galatasaray'da Olimpiu Morutan, 21 numaralı formayı terletecek
- Kritik gün perşembe! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, 'Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur' diyerek uyardı
- Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın 'Bir şeyler ters gidiyor' sözü dalga konusu oldu
- Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı
- Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
- Biden: 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı bekliyoruz
- Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio şov yaptı! Spezia ağlarına tam 6 gol bıraktılar
- Nilgün Belgün'ün 'Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?' sorusuna Bakan Koca'dan yanıt
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Hamsi, istavrit ve sardalyada dökme avcılık yasaklandı
- Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti
- Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi
- Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı
- Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
- Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
- Kendisinden haber alınamayan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
- Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
- Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı
- Galatasaray'da Muslera'nın alternatifleri netleşiyor! Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribat transferi için harekete geçildi
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi
- Hakan Çalhanoğlu'nun babasına sürpriz görev! Gümüşhanespor'un yeni sportif direktörü oldu
- Afgan halkının 'Efsane kahraman' olarak nitelendirdiği Hikmetyar'ın sağ kolu Haberler.com'a konuştu: Türkiye bize el uzatsın
- Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yönelik çarpıcı paylaşım: Yeni kirli planların duyumları geliyor
- Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz
- Dünyaca ünlü oyuncu Carmen Electra'dan ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafları: Partnerim vahşi olmalı
- Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı
- Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı
- Mahalle sakinleri hüngür hüngür ağladı! Yavru köpekleri önce zehirleyip sonra yakmışlar
- Bir zamanların en güzel kadınıydı! Hastalıkla boğuşan Filiz Akın'dan haber var
- Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
- Ronaldo, Premier Lig'de zirveye yerleşti! Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak
- İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı
- E-scooter'da yeni dönem! Artık binmek için sıkı şartların yerine getirilmesi gerekiyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Belediyeler yakın markaja alınacak
- Mesut Özil'den çok konuşulacak paylaşım! Manchester City yenilgisinin ardından eski hocasına göndermede bulundu
- Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
- EPDK, elektrik faturalarına gizli zam yapıldığı iddialarını yalanladı
- Denizli'de aşı karşıtı imam açığa alındı
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