28 Ağustos 2019 Haberleri
28 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
29.08.2019 00:18
- Ahmet Türk'ten Bakan Soylu'ya çağrı: Harcanan paraların belgelerini birlikte inceleyelim
- Yaşam ve Adalet Partisi'nin isim hakkını alan kişi belli oldu
- Davutoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması: Yeni bir hali yeni bir yol olarak bağlamak lazım
- ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye F-35 programına dönmek için S-400'lerden vazgeçmeli
- Ahmet Davutoğlu 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözlerine açıklık getirdi
- Sınırın sıfır noktasına ikinci devriye için helikopter konuşlandırıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la İdlib konusunu telefonda görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Alamazsak yeni alternatifler ararız
- Memurların maaş zammı belli oldu
- İmamoğlu'ndan ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs 24 saat sürecek
- Ali Babacan'dan sonra Sadullah Ergin de AK Parti'den istifa etti
- Monaco, Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo transferi için devreye girdi
- Eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı
- Beşiktaş, Aboubakar için Porto'ya teklifte bulundu
- 3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye
- Real Zaragoza'dan bomba etkisi yaratacak Arda Turan hamlesi
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hafriyat soruşturması: Kamu milyonlarca lira zarara uğradı
- Hükümet istedi, Kraliçe onayladı: İngiltere'de Parlamento askıya alınacak, muhalefet 'Britanya usulü darbe' diyor
- Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor
- Attığı golü tribündeki eşini öperek kutlamıştı, hakem golü iptal edince yıkıldı
- Aydın'da kaza yapan servis otobüsü alev alev yandı: 44 yaralı
- Emine Bulut cinayetini hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, kadınlara KADES uygulamasını indirmelerini önerdi
- Bartın Sağlık Müdürlüğü, hasta kayıt bilgisayarında alışveriş sitelerine giren görevli hakkında soruşturma başlattı
- Fenerbahçe'den ayrılan Samed ve Abdurrahman Hatayspor'a imza attı
- Travis Scott'ın, kız arkadaşı Kylie Jenner'a yaptığı hareket galaya damga vurdu
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal devrimi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
- Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Steve Jobs ölmedi mi?
- Rusya'dan Türkiye'nin milli savaş uçağı TF-X'e yakın ilgi: Destek vermeye hazırız
- Galatasaraylı eski futbolcuya hapis cezası verildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
- İşten çıkarılanlar İBB önünde İmamoğlu'na seslendi: Okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin
- Marmaris açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
- Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a Allahyar'ı önerdi
- Mustafa Ceceli, Sezen Aksu'nun babasının cenazesinde ezan okudu
- Beşiktaş'ta Caner şoku! Rizespor maçında yok
- İrem Derici'yi rahatsız eden hayranı hakkında 3 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı
- Hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler, Erdoğan çiftinin aşkının mimarıymış!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey iki yeni atama
- Vefat eden Selahattin Özdemir'e Aramızda Sıra Dağlar şarkısıyla veda edildi
- Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif