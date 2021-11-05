28/10/2021 TARİH VE 2021/73 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28 Ekim 2021 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığımızın 27/06/2021 tarihli ve 10530 sayılı Genelgesi ile kademeli normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığımızın 20/08/2021 tarihli ve 13441 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 24 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/70 sayılı kararı ile tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı yerlere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızın 28/10/2021 tarihli ve 17428 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen kararın alınması uygun görülmüştür.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde sinema salonları ve tiyatrolar için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında;

1) Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2) Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

3) Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN

Kamuran TAŞBİLEK

Vali

Ercan ÇİMEN

Belediye Başkan

Ekrem AKDOĞAN

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Dr. Necip YEMENİCİ

İl Sağlık Müdürü

Miraç SÜNNETCİ

İl Milli Eğitim Müdürü

Cemil BAYRAM

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Edip BİRŞEN

İl Tarım ve Orman Müdürü

Dr. Cihangir AKSOY

Toplum Sağlığı Merkezi Bşk.

Vedat Soner BAŞER

Eczacılar Odası Temsilcisi

05 Kasım 2021, Cuma

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