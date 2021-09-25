28.06.2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosu İlanına Başvuru Yapan Adaylardan Giriş...
Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adaylardan giriş sınavına katılmaya hak kazananların sınav yeri ve saati aşağıda belirtilmiş olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.
Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adaylardan giriş sınavına katılmaya hak kazananların sınav yeri ve saati aşağıda belirtilmiş olup bu duyuru tebligat niteliğindedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav Tarihi : 02. 08. 2021
Sınav Saati: 11: 00
Sınav Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Toplantı Salonu
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