271 Okulda İlaçlama Yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarında yaz tatili süresinde çalışmaları yerine getirerek 2018-2019 eğitim ve öğretim yılana hazır hale getireceklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime büyük önem verdiklerini her aşamada ve her vesilede yatırım ve hizmet sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "İlçe sınırları içerisinde anasınıfı, ilk, orta ve lise öğretim ile özel eğitim olmak üzere 271 kurum bulunmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız istişareler neticesinde okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte daha önceden müracaat eden okul idarelerinin talepleri bir plan dahilinde tek tek yerine getiriliyor. Çevre düzenlemeleri, öğretmen odası yapımı, dış cephe yenilemeleri, spor sahaları ve aletlerin onarımı gibi birçok alanda ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca okulların yaz tatilinde haşarata karşı ilaçlanmasına da başlanıldı. Dolayısı ile ders zili çalmadan okulları eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz."dedi.

Melikgazi Belediyesinin eğitime yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle eğitim dostu bir belediye olduğunu kanıtladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, talep edilen okullarda her sınıfın ve idare odalarının tek tek ilaçlandığını ve okulların sağlık açısından da hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ