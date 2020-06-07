270 kiloluk Salim'in tedavisine başlandı
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270 kiloluk Salim'in tedavisine başlandı

MERSİN'de, yaklaşık bir aydır yatağa bağımlı halde yaşayan, kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan 270 kiloluk zihinsel engelli Salim Sakarya'nın tedavisine başlandı.

270 kiloluk Salim'in tedavisine başlandı
07.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:49

MERSİN'de, yaklaşık bir aydır yatağa bağımlı halde yaşayan, kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan 270 kiloluk zihinsel engelli Salim Sakarya'nın tedavisine başlandı.

Kendisi gibi zihinsel engelli iki kardeşi ve lenf kanseri tedavisi gören bir ablası olan Salim Sakarya'nın 86 yaşındaki annesi Melahat Sakarya ise yaşı dolayısıyla çocukları ile ilgilenemiyor. İhtiyaçlarını karşılamak için kalkmak istediği sırada düşen Salim Sakarya'nın düşmeye bağlı oluşan ağrıları ve kilosu dolayısıyla yatağa bağımlı hale geldiği için oluşan yatak yaraları da Sakarya'nın günden güne bakıma muhtaç hale gelmesine neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı personelleri aracılığıyla aile ile iletişime geçen Engelliler ve Sağlık Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, harekete geçerek Salim Sakarya'nın Hamidiye Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Eve yönlendirilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Servisi doktoru ve hemşireleri, hastanın ilk muayenesi yaptı. Sakarya'nın kişisel bakımı da yine servis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ise gerekli tedavinin yapılabilmesi için Sakarya'yı ambulansa kadar taşıdı. Sakarya, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.'10 YILDIR OBEZ'Kardeşi Salim için verdiği mücadeleyi anlatan abla Neşe Erten, "Ben kanser hastasıyım. Lenf bezim alındığı için sağ tarafımı, kolumu kullanamıyorum. Kardeşim 10 yıldır obez. Bu zamana kadar kendi ihtiyacını karşılayabiliyordu ama şimdi kendi özel ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. Bir aydır aramadığım kurum kalmadı. Şu an vücudu yaralar içinde. Biz şu an ne uyku uyuyabiliyoruz, ne nefes alabiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz. O kadar kötü durumdayız. Her yere başvuru yaptım" dedi.'İTFAİYENİN YARDIMI İLE AMBULANSA ALDIK'Kardeşinin hastaneye götürülmesi ve tedavi edilmesi için uğraşan abla Erten,"Anneme ve diğer iki kardeşime ben bakabiliyorum ama 270 kiloluk kardeşimi kaldırıp yıkayamıyoruz, ilgilenecek pozisyonda değiliz. Tedavisini olsun yeniden evimize gelsin. Yatağa bağlı kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa alındı. Yatak yaraları çürümeye başlamıştı. Bize bile müdahale ettirmiyordu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık.'Biz buna müdahale edemeyiz, bu yatalak değil, yerinden kalkabilir' diyenler oldu. Bizim tek talebimiz vatandaş olarak bu engelli çocuğa yardım edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve evine sağlıklı bir şekilde geri getirilmesi" dedi.'KARDEŞİM GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLMEYECEK'

Ailesine bakacak kendinden başka kimsenin olmadığını sözlerine ekleyen Erten, "Çok mutluyum ben, bugünü yaşamak için gece-gündüz uyku uyumadım. Günlerdir neler yaşıyorduk. Yemek bile yemek yiyemiyorduk. Annemi bırakamıyorum. Kendi çocuklarımla ilgilenemiyordum. Kendi tedavime gidemedim. Ben bir aydır çabalıyorum. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Tedavi olacak, gözümüzün önünde ölmeyecek. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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