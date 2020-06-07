270 kilogramlık engelli kişi itfaiyenin yardımıyla hastaneye kaldırıldı Mersin'de, 270 kilogramlık zihinsel engelli obez kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evinden çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de, 270 kilogramlık zihinsel engelli obez kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evinden çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Salim Sakarya (47), 10 yıldır mücadele ettiği obezite nedeniyle 270 kilograma ulaştı.

İki kardeşi de kendisi gibi zihinsel engelli olan, ablası kanser tedavisi gören Sakarya, hastalığı nedeniyle yatağa mahkum hale geldi.

Anne Melahat Sakarya'nın (86) talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, sağlık kontrolü için eve doktor ve hemşire yönlendirildi.

İlk muayenesinin ardından hastaneye kaldırılmasına karar verilen Salim Sakarya, itfaiye ekiplerince, battaniye yardımıyla evinden çıkarılıp ambulansa taşındı.

Sakarya'nın tedavisi Toros Devlet Hastanesinde sürdürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen abla Neşe Erten, kardeşinin uzun yıllardır obeziteyle mücadele ettiğini belirterek, "Anneme ve diğer iki kardeşime ben bakabiliyorum ama 270 kilogramlık kardeşimi kaldırıp yıkayamıyoruz, ilgilenecek pozisyonda değiliz. Tedavisini olsun, yeniden evimize gelsin. Yatağa bağlı kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulansa alındı." ifadelerini kullandı.

Gözyaşı dökerek ekiplere teşekkür eden Erten, "Tedavi olacağı için çok mutluyum. Bugünü yaşamak için gece gündüz uyku uyuyamadım. Günlerdir yemek bile yiyemiyorduk. Ekiplerin gelmesinden dolayı çok mutluyum. Tedavi olacak, gözümüzün önünde ölmeyecek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA