270 aileye Ramazan kumanyası yardımı

Türkeli Genç İş Adamları Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla 270 aileye Ramazan kumanyası ulaştırdı.

Türkeli Genç İş Adamları Derneği Başkanı Gökhan Göksu, bu yıl Ramazan ayı dolayısıyla dernek olarak ilk faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini, ilçe genelinde 270 aileye Ramazan kumanyası yardımının yapıldığını ve bu yardımların toplanırken üyeler haricinde yurt dışındaki vatandaşların da desteği alındığını söyledi.

Göksu, "Dernek olarak her yıl bu organizasyonu devam ettirme yönünde karar aldık. Bu faaliyetimizden önce de Türkelili olan iki hasta kardeşimize de nakdi yardımlarımızı ulaştırdık. Şimdiki hedefimiz, ilçemiz Yazıcı köyünde elim bir kaza sonucunda evleri yanan ve hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız adına yardım kampanyası başlatmak. Bununla ilgili resmi izinlerin alınması aşamasındayız. Resmi izinler alındıktan sonra euro ve TL cinsinden hesap numaralarımızı yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza duyuracağız. Buradaki amacımız da yangınzede ailemize tekrardan yeni yuvalarına kavuşturmak. Biz ekibimizle, yönetimimizle ve üyelerimizle bir güç birliği yaptık. Üyelerimiz genç ve oldukça aktif olarak her faaliyetimizde görev alıyorlar. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızdan da yeni kurulan derneğimize destek bekliyoruz" dedi.

Göksu son olarak, "Türkeli ve köylerinde vergi mükellefi olan genç arkadaşlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü yapılaşma ile daha etkili olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu bağlamda herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA