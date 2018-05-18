27 Yıllık Mahkumluğun Ardından Suçsuz Olduğu Anlaşılınca Hakime Sarılıp Gözyaşlarına Boğuldu
ABD'de henüz 14 yaşındayken arkadaşı ile birlikte arabasını çalmak istedikleri polisi kasten öldürme suçundan 27 yıldır hapis yatan John Bunn, suçsuz olduğu anlaşılınca özgür kaldı.
ABD'de, 14 yaşındayken işlemediği bir cinayetten hapse giren John Bunn serbest kalınca hakime sarıldı.
"YANLIŞ ANLAŞILMA VAR" DEDİ, İNANDIRAMADI
New York'ta, 1991 yılında henüz 14 yaşındayken, arkadaşı Rosean Hargrave ile birlikte arabasını çalmak istedikleri bir polisi kasten öldürme suçundan hüküm giyen John Bunn, özgür kaldı. Bunn, suçu işlemediğini ve ortada büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu savunmasına rağmen, cinayetten hüküm giymişti.
BİLEREK YANILTICI KANIT KONULMUŞ
2009'daki şartlı tahliye talebi de reddedilen Bunn'un kaderi, cinayet soruşturmasını yürüten detektif Louis Scarcella'nın olay yerine yanıltıcı kanıt koyduğu ortaya çıkınca değişti. Yeniden görülen davada suçsuzluğuna karar verilerek serbest bırakılan Bunn, "27 yıldır hayatım için savaşıyordum ve bugün masum olduğum kanıtlandı. Yaşadığım sevinci tarif edemiyorum" şeklinde konuştu ve sevinçten ağlayarak kendisini özgür bırakan hakimin ellerine sarıldı. Mahkeme salonundakiler kararı ayakta alkışladı.
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bizde olsa 14 yaş diye salıverirlerdi yanlış yerde yaşamış. . büyüklerede denetimli serbestlik var salıp bidaha dayak atıp bıçak atsın diye. . .Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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ne olacak adamın sımdı 27 yılı gerı veler bılecekmısınız bunun bır bedelı olmalı adam ne okuya bıldı calısa bıldı aılesı olamadı sımdı hayata alısması lazım yanı bunu kım odeyecekCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Adamin 27 senesi gitmis kim verecek hesabini sorumlusu kimler ise baslarina gelmedik kalmasin gunah be uzuldum. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Çıksa ne yazar yazık gençliği gitmiş.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ŞİMDİ ADALET SAĞLANMIŞ MI OLDU 27 YIL SONRA. ÇOCUK YAŞTA ADAMI DİNLEME ZATEN SİYAH AT İÇERİ 27 YIL SORA PARDON. GERÇEK SUÇLU ÖLMÜŞTÜR MUHTEMELEN SORA BUNU SALMIŞLARDIR. YOKSA 27 SENE SORA DEDEKTİFİN YAPTIĞINI KİM FARK ETTİ ACABA ???? AMA NE ABD ADALET ÜLKESİ DESİNLER YEMEZLER. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır