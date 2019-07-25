27 yıldır mayo tamir ediyor

Bursa'da terzilik mesleğini icra ederken kendisine gelen bir taleple 27 yıl önce mayo tamiri yapmaya başlayan Mustafa Aydın, yaz aylarında gelen yoğun onarım talebini karşılamaya çalışıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'ndeki atölyesinde yıllardır mayo tamiratı yapan Aydın, klipsi ya da lastiği bozulan mayoları tamir ediyor ve astarlarını yeniliyor.

Aydın, AA muhabirine, yıllar önce esnaflık yaparken maddi açıdan sıkıntılar yaşadığını ve bu sebeple terzilik yapmaya başladığını söyledi.

Terziliğe, bir arkadaşıyla inatlaşma sonucu başladığını belirten Aydın, "Terzilik yaparken bir talep oldu ve mayoya başladık. Terzilikten çok farklı bir iş. Makinesi, ipi, lastiği hepsi farklı ve özel. Ufak tefek denemelerle mayoların tamir edildiğini gördüm. Yaptıkça müşterilerin memnuniyeti arttı ve kendimi geliştirdim." diye konuştu.

Eskiyen ve yıpranan tüm mayoları tamir ettiğini anlatan Aydın, "Klipsi kopmuş, lastiği bozulmuş ve astarı olmayan mayoları tamir ederek başladım. Bu konuda kendimi geliştirince müşterilerin özel durum ve taleplerine göre mayo dikmeye de başladım." dedi.

Aydın, mayo ve bikinide en çok bozulan kısmın lastikler olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mayo kullanma konusunda gereken hassasiyet gösterilmiyor. Mayoları çamaşır makinesinde yıkıyorlar ve bu sebeple lastikleri deforme oluyor. Bu lastikleri çıkarıyoruz ve çok daha kalitelisiyle yeniliyoruz. Müşterinin mayoda aldığı beden daha sonra küçük ya da büyük gelebiliyor. Burada mayo kumaşlarımızla ilave garnitür yaparak veya model değiştirerek mayoları yeniden kullanılır hale getiriyoruz. Eskimiş modeli olanlar getiriyor elimizdeki mayo kumaşlarıyla tekrar onun istediği doğrultuda ve ölçülerle mayo, bikini ve haşema dikiyoruz."

"Tamir ücretleri 20 liradan başlıyor"

Yaz dönemi yaklaşırken iş yoğunluklarının arttığını belirten Aydın, "Özellikle nisan ayından itibaren tamir talepleri başlıyor. Ucuza mayo alıp onu bize getirerek kendi bedeni ve talebi doğrultusunda düzelttirerek ekonomik anlamda da durumu kendine kullanışlı hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Aydın, müşterilerinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu bildirerek, mayo tamiratı ücretlerinin de 20 liradan başladığını, yapılan işleme göre bu ücretin 70 liraya kadar çıkabildiğini dile getirdi.

Özel dikimlerde yüzde 100 mayo kumaşı kullandığını da aktaran Aydın, "Dikimler 150 liradan başlıyor modele ve kullanılan kumaşa göre fiyatlar 350 liraya kadar çıkabiliyor. Türkiye'de bu işi yapan çok az kişi var. İstanbul'da bu işi yapan bir arkadaş var ikinci de ben oldum, o benden daha önce başlamıştı." dedi.

Kaynak: AA