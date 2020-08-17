27 yıldır hiç teklemedi, 44 yaşında 100 bin liraya satmadı 27 yıldır hiç teklemedi, 44 yaşında 100 bin liraya satmadı -Sivas'ta özenle baktığı 44 yıllık klasik minibüsüne 100 bin lira teklif etmelerine rağmen satmayan Serdar Tuncay, 27 yıldır kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta özenle baktığı 44 yıllık klasik minibüsüne 100 bin...

27 yıldır hiç teklemedi, 44 yaşında 100 bin liraya satmadı

-Sivas'ta özenle baktığı 44 yıllık klasik minibüsüne 100 bin lira teklif etmelerine rağmen satmayan Serdar Tuncay, 27 yıldır kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor

SİVAS - Sivas'ta özenle baktığı 44 yıllık klasik minibüsüne 100 bin lira teklif etmelerine rağmen satmayan Serdar Tuncay, 27 kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan emekli Serdar Tuncay, 27 yıl önce 11 bin marka aldığı 74 model Volkswagen marka klasik minibüse gözü gibi bakıyor. Klasik otomobil merakı da olan Tuncay, yıpranmış olan minibüsü 4 bin mark harcayarak eski haline getirdi. Tuncay, satın aldığında 15 bin 600 kilometrede olan minibüsünü yeniden yollarla buluşturdu. Zaman zaman kullandığı minibüsüne evinin garajında gözü gibi bakan Tuncay, aldıktan sonra 60 bin kilometre mesafe yol yaptığı minibüsü ile hiç yolda kalmadı. Aracın hiç arıza vermediğini de belirten Tuncay, bu nedenle 27 yıldır aracının tamir edilmediğini de sözlerine ekledi. Tuncay, 100 bin lira teklif edilmesine rağmen çok sevdiği minibüsünü satmıyor. Öte yandan Tuncay, nostalji minibüs ile ne ceza yedi nede kaza yaptı.

Hiç yolda kalmadı

Serdar Tuncay, klasik otomobili ile hiç yolda kalmadığını belirterek, "Arabayı 1993 yılında aldım, 27 yıl oldu. O zamanlar 11 bin mark verdim. 4 bin markta harcadım 15 bin marka mal ettim. Aldığım gibi hiçte boyatmadım. Lastikleri eskiydi lastikleri aldım. Renkli cam taktırdım. Döşemelerini yaptırdım. Şimdiye kadar hiç yolda kalmadım. Ankara, Kayseri, Tokat ve Malatya gibi şehirlere gittim" dedi.

Görenler fotoğraf çektiriyor

Tuncay, otomobili görenlerin fotoğraf çektirdiğini ifade ederek, "Ben aldığımda 15 bin 600 kilometredeydi, şuanda 74 bin kilometrede. Şimdiye kadar bu arabayla hiç ceza yemedim. Kazada yapmadım. Görenler gülümsüyor. Çocuklar, yetişkinler fotoğraf çekiliyor. Hiç satmayı düşünmedim. Geçen sene biri sordu. İnternete koyayım 125 bine satayım ben dedi. Bende komşuma durumu bahsettim. O da 'usta satarsan ben 100 bine kabulüm' dedi. Seviyorum arabamı, hoşuma gidiyor. Hatta garajda yatıyor tanıyanlar 'Ağabey niye yatırıyorsun. Çık dolaş da insanların göz zevkini gider' diyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA