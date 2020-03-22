27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor - Haber
Şanlıurfa, Haliliye

27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor

27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor Şanlıurfa'da 'kuşların babası' olarak bilinen yaşlı adam, 27 yıldır çöpten topladığı ekmek parçalarıyla kuşları besliyor.

22.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:37
27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor

27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 'kuşların babası' olarak bilinen yaşlı adam, 27 yıldır çöpten topladığı ekmek parçalarıyla kuşları besliyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Eren (85), aç kalan yüzlerce kuşa 27 yıldır sahip çıkıyor. Kuşlara olan ilgisinden kendisine 'kuşların babası' denilen Eren, sabahın erken saatlerinde çöp kutularından topladığı ekmek parçalarını kuşların bulunduğu alana götürüyor. Kanat çırparak sevgi gösterisinde bulunan kuşlar, yere konan ekmek kırıntılarını alıp yiyor.

"Kuşların babası diyorlar"

Sabahın erken saatlerinde topladığı ekmek parçalarını kuşlara götürdüğünü belirten Mahmut Eren, "27 yıldır kuşlara yem veriyorum. Sabah akşam nerede ekmek, buğday bulsam alıp kuşlara veriyorum. Elimdeki buğdayı kuşlar gelip yiyor. Yıllardır kuşlara yem verdiğim için alışmışlar artık. Ekmekleri ufak parçalara ayırdıktan sonra kuşlar gelip ekmek parçalarını alıyor. Günde ortalama 5-10'luk ekmek kuşlar için bırakıyorum. İnsanlar benim kuşlara ekmek verdiğimi biliyor, ekmek parçalarını evime kadar getiriyorlar. Bana kuşların babası diyorlar. Sabah erken saatlerde kuşlar buraya çok geliyor. Allah merhamet etmeyene şefaat göstermez, ekmeğe hürmet etmeyenden şefaat beklenmez. Buradaki esnaf beni kuşların babası olarak görüyor. Kuşlar beni tanıyor" dedi.

Vatandaş Hüseyin Yavuz da, çöpe atılacağına ekmeklerin kuşlara verilmesinin güzel bir davranış olduğu belirterek, 'kuşların babası' olarak tanınan vatandaşa teşekkür etti.

"Hem kuşlar hem de diğer hayvanlar besleniyor"

Ekmeğin israf edilmemesi gerektiğini dile getiren vatandaş Mahmut Şahin ise, "Allah bizlere şefaat ediyor. Biz nankör bir kuluz. Ben de eşim de fazla ekmekleri ve çöpte olan ekmekleri getirip buradaki kargalara veriyoruz. Vicdanı, merhameti olan herkesten Allah razı olsun. Bazı insanlar yerdeki ekmekleri gördüğü halde kaldırmıyor. Allah'tan korksunlar. Ekmek kırıntılarından karıncalar ve diğer hayvanlar da faydalanıyor" diye konuştu.

27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haber
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar 'Vaka sayısı saklanıyor' dedi Haber
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haber
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haber
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Seda Akgül Guido Senia Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: 27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 20:32:28. #1.14#
title