27 Yıldır Anneler Günü'nü Şehit Oğlunun Kabrinde Kutluyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaşayan Bedriye Hamlı, Anneler Günü'nü 27 yıldır şehit oğlunun kabrinde dua ederek kutluyor.

83 yaşındaki Bedriye Hamlı, oğlu Astsubay Elhan Hamlı'yı 27 yıl önce teröre kurban verdi. İlhan Hamlı, 29 yaşında iken 18 Nisan 1992'de Kars'a bağlı bir ilçe olan Iğdır'da Pamuk Geçidi mevkiinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından sivil ve silahsız oldukları halde 3 astsubay arkadaşı ile birlikte şehit edildi. Şehit annesi Bedriye Hamlı, 27 yıldır hiç aksatmadan Anneler Günü'nü Samsun Asri Mezarlığı Şehitliği'nde oğlunun kabri başında oğluna Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek kutluyor.

Şehit annesi Bedriye Hamlı, "Saçının teline dokunmaya kıyamadığım şehit oğluma Anneler Günü'nde dokunamamak, onun sıcaklığını ve kokusunu alamamak beni çok üzüyor. Anneler Günü'nde yapabildiğim tek şey oğlumun kabrini ziyaret edip, buz gibi mezar taşına sarılıp, Kur'an okuyup ona dua etmektir. Allah bütün şehit annelerine sabır versin. Şehitlerimize dua etmekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Bize bu acıyı yaşatanları Allah bildiği gibi yapsın. Bütün dünya duysun; bugün Anneler Günü ama mavi gözlü paşam yok. Onu çok özledim. 27 yıldır sesine bile hasretim, bir ses bile vermiyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA