27 yılda 356 patent tescil edildi

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 1995-2021 yıllarını kapsayan 27 yıllık süreçte 356 patent başvurusunun yapıldığı, dönemde 33 patentin tescil edildiği bildirildi. Tescil edilen patent sayısının başvuru sayısına oranı yüzde 9.66 oldu. İlden en fazla sayıda patent başvurusunun yapıldığı dönem 2021 yılı olarak kaydedildi.

27 yıllık başvuru dağılımı

Erzurum'dan 1998 yılında 2, 2000 yılında 2, 2003 yılında 1, 2004 yılında 1, 2005 yılında 1, 2007 yılında 12, 2008 yılında 7, 2009 yılında 12, 2010 yılında 11, 2011 yılında 3, 2012 yılında 10, 2013 yılında 7, 2014 yılında 7, 2015 yılında 14, 2016 yılında 18, 2017 yılında 26, 2018 yılında 35, 2019 yılında 61, 2020 yılında 51, 2021 yılında ise 75 patent başvurusu gerçekleştirildi.

27 yıllık tescil verileri

Erzurum'dan 1996 yılında 1, 2004 yılında 1, 2009 yılında 1, 2010 yılında 1, 2011 yılında 1, 2012 yılında 4, 2014 yılında 1, 2015 yılında 1, 2016 yılında 3, 2017 yılında 1, 2018 yılında 2, 2019 yılında 3, 2020 yılında 5, 2021 yılında 8 olmak üzere 27 yılda 33 patentin tescil edildiği açıklandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi