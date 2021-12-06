27 yıl süren psikolojik şiddetin etkisinden müzikle kurtuldu

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, eşinden yıllarca psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 yıl önce boşanan Zeynep Alan (50), kişisel gelişim kurslarına gidip, müziğe yönelerek hayata bağlandı. Alan, "27 yıllık evliliğim boyunca psikolojik şiddete maruz kaldım. Yaşamdan kopuyorsunuz, enerjiniz bitiyor. Şimdi tekrar doğdum" dedi.

Ankara'da yaşayan Zeynep Alan, 1992 yılında A.Y. (60) ile evlendi. 2 çocuğu olan Alan, evliliği boyunca psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle 2019'da eşinden boşandı. 2 çocuğu ile birlikte ailesinin desteği ile yaşamaya başlayan Alan, yıllarca uğradığı psikolojik baskı ve şiddetin etkisinden kurtulmak için kişisel gelişim kurslarına gittikten sonra doktorunun da tavsiyesiyle müziğe yöneldi. Ankara Koro Okulu'na devam eden Alan, yaşadıklarının etkisinden kurtularak daha mutlu şekilde ayakları üzerinde durmayı başardı.

27 yılın sonunda boşandığını anlatan Alan, "Tıkandığım, bittiğim, nefes alamadığımı hissettiğim yerde çocuklarımı alıp evi terk ettim. Artık tükenmiştim. Psikolojik anlamda iyi değildim. Yıllarca da bunlarla mücadele ettim. Kaygı bozukluğu tedavisi gördüm. Doktorum 'Sana koro iyi gelir' dedi. Onun da tavsiyesiyle koroya katıldım. Kendime öz güvenim geldi. Arkadaşlarımın sevgisiyle, saygısıyla kendimi daha değerli hissetmeye başladım. Kendimi şu anda 5 yaşındaymış gibi hissediyorum. Tekrar doğdum. Ben hayatı gölge halinde yaşıyormuşum. Şu anda kendi güneşim kendim oldum. Daha iyiyim daha mutluyum" dedi.