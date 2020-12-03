27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı

03.12.2020 02:32 | Son Güncelleme: 03.12.2020 02:36
27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı

Bir aylık Molly Gibson, daha önce üç yaşındaki kız kardeşi Emma'ya ait olan rekoru kırdı.

Molly Gibson, bu yılın Ekim ayında dünyaya geldiğinde, yaşam yolculuğuna aslında 27 yıl önce başlamıştı.

Molly'nin embriyosu Ekim 1992'de donduruldu ve Tina ve Ben Gibson çifti Şubat 2020'de evlat edinmeye karar verene dek öyle kaldı.

Molly'nin en uzun süre dondurulmuş, doğumla sonuçlanan embriyo alanında rekor kırdığına inanılıyor. Bir önceki rekor da 3 yaşındaki kızkardeşi emma'ya aitti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çeken ilahiyatçı istifa etti
Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çeken ilahiyatçı istifa etti
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu

Anne Tina Gibson "Sevinçten havalara uçuyoruz. Hala boğazım düğümleniyor. Beş yıl önce bana bir değil, iki kız çocuğu sahibi olacağımı söyleseniz delirdiğinizi söylerdim" diyor.

Çift, Gibson'ın anne ve babasının yerel bir haber kanalında embriyo evlat edinilmesi hakkındaki bir haberi izlemesinden önceki beş yıl boyunca bebek sahibi olmaya çalıştı.

29 yaşındaki Gibson "Hikayemizi paylaşmamızın nedenlerinden biri de bu. Anne ve babam haberlerde bunu görmeseydi, bu noktada olmazdık" diyor.

İlkokul ögretmeni Gibson ve 36 yaşındaki siber güvenlik uzmanı, tüp bebek tedavisi gördükten sonra embriyolarını kullanmamaya karar veren ve daha sonra bağışlayan çiftlerden alınan embriyoları depolayan Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC) ile bağlantıya geçti.

Gibson gibi aileler, bu merkeze bağışlanan kullanılmamış embriyoları evlat edinip, genetik olarak kendileriyle bağlantılı olmayan çocuklar dünyaya getirebiliyor. NEDC'ye göre ABD'de şu anda bir milyon kadar dondurulmuş insan embriyosu bulunuyor.

İlk embriyoyu evlat edinmesinden sonra Gibson, ilk kızı Emma'yı 2017'de dünyaya getirdi. Gibson çocuk sahibi olmak için dua ederek uykusuz geçirdiği geceleri, annelik görevini yaparken uykusuz kaldığı gecelerle değiştirdi. Gibson "En güzel yorgunluk ve tükenmişlik" diyor.

17 yıl önce kurulan NEDC, 1000'den fazla embriyo evlat edinilmesi ve doğumda rol oynadı. Şu anda kuruluş yılda 200'den fazla transfer gerçekleştirdi. Aileler normal evlat edinme sürecindeki gibi "kapalı" ya da bağışçı aileyle bir şekilde iletişim kurabilecekleri "açık" evlat edinme seçeneklerinden birini tercih ediyor.

Çiftlere 200 ila 300 bağışçı profili ve bağışı ailenin demografik sicili sunuluyor.

Gibson çiftinin çocukları Molly ve Emma genetik kardeşler. Her iki embriyo da, anne Tina Gibson bir yaşındayken, 1992'de oluşturulup, birlikte donduruldu.

NEDC'ye göre, dondurulmuş embriyoların raf ömrü sonsuz. Ancak zaman aralığı teknolojinin yaşıyla sınırlı. IVF tedavisinden sonra dondurulan embriyodan ilk bebek 1984'te Avustralya'da dünyaya gelmişti.

BBC

İlgili Haberler

Dağlık Karabağ: Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi
Dağlık Karabağ: Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 27 yıl sonra Ağdam'a ilk ziyaret
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 27 yıl sonra Ağdam'a ilk ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert İrem Derici Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Fuat Çapa Mbaye Diagne Yılmaz Vural Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 02:37:27. #1.14#
title