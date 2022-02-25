27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 27 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B'nin (45) yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında "yaralama", "tehdit", "hakaret", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçları bulunan B.B, Iğdır Merkez Sobacılar Çarşısı'nda yapılan arama sonucu yakalandı. Yakalanan B.B, cezaevine teslim edildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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