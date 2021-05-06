27 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
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27 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

27 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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