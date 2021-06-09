27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı
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27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı

27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (38), saklandığı bağ evinde polisin operasyonuyla yakalandı.

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (38), saklandığı bağ evinde polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma', 'güveni kötüye kullanma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. C.B.'nin Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığını saptayan ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Köpeklerle korunan eve kapıyı koçbaşı ile kırarak giren polis, C.B'yi yakaladı. Dronla havadan görüntülenen operasyonda gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.  


27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı
27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı
27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı
27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı
27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı
27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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