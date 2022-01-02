27 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı - Haberler
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27 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

27 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde denetimler aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 27 yıl 8 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. U.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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