19 Ayrı Suçtan Aranan Hırsız, Kahvehanede Okey Oynarken Yakalandı
Adana'da polis, 19 ayrı hırsızlık olayından 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlüyü kahvehanede okey oynarken yakaladı.
Adana'da polis ekipleri, 19 ayrı hırsızlık olayından 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası alan Adnan Tekin'i kahvehanede okey oynarken yakaladı. Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Adnan Tekin, cezaevine teslim edildi.
19 AYRI HIRSIZLIK OLAYINDAN YARGILANDI
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 ayrı hırsızlık olayından yargılanan Adnan Tekin'e 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.
EKİPLER YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Davalarda tutuksuz yargılanan hükümlü ceza almasına rağmen teslim olmayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
OKEY OYNARKEN YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlünün bir kahvehanede olduğu tespit edildi. Ekipler, kahvehaneye operasyon düzenlerken hükümlü şahıs okey oynarken yakalandı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Adnan Tekin, cezaevine teslim edildi.
-
noldu şimdi yazık masa dağıldı...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
okey atıp gideydinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
madem okey oynuyorken yakalanıyor da nasıl bulunamıyor bugüne kadar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
hayatının okeyini oynamışCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Camide namaz kılacak değil yaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır