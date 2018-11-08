19 Ayrı Suçtan Aranan Hırsız, Kahvehanede Okey Oynarken Yakalandı

Adana'da polis ekipleri, 19 ayrı hırsızlık olayından 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası alan Adnan Tekin'i kahvehanede okey oynarken yakaladı. Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Adnan Tekin, cezaevine teslim edildi.

19 AYRI HIRSIZLIK OLAYINDAN YARGILANDI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 ayrı hırsızlık olayından yargılanan Adnan Tekin'e 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

EKİPLER YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Davalarda tutuksuz yargılanan hükümlü ceza almasına rağmen teslim olmayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OKEY OYNARKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlünün bir kahvehanede olduğu tespit edildi. Ekipler, kahvehaneye operasyon düzenlerken hükümlü şahıs okey oynarken yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Adnan Tekin, cezaevine teslim edildi.