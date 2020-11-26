27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
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27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü

26.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:06

Ermenistan'ın çekildiği Karabağ'ın Ağdam kenti harabeye döndü.

Ermenistan'ın çekildiği Karabağ'ın Ağdam kenti harabeye döndü.

Yaklaşık 27 yıl Ermenistan işgalinde kalan ve işgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam kentinde neredeyse yapılar tamamen yıkılmış durumda. İlk Dağlık Karabağ Savaşı ve sonrasında hayalet şehre dönen Ağdam Ermenistan tarafından harabeye döndü. Ağdam'ın merkezinde bulunan Ağdam Cuma Camii, Ermenilerin çekildiği kentteki yıkılmayan birkaç binadan biri. Ağdam Cuma Camii, Ermenilerin Azerbaycan'a karşı öfkesini ve Azerbaycan'ın tarihi yapılarına uğrattıkları zararı göz önüne sererken, caminin duvarlarına ve iç kısmıma Ermeniler tarafından zarar verildi.

"27 YIL AĞDAM'A HASRET KALDIK"

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Azerbaycan'ın Ermenistan'ın karşı saldırılarına karşı başlattığı operasyonlar neticesinde Ermenistan'ın bölgeden ayrılarak topraklarını Azerbaycan'a iade etmesine karar verilmişti. Ağdam'ın da Azerbaycan tarafına verilmesinin ardından bölge halkı 27 yıllık işgalin ardından anavatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ağdam'da güzel hatıralarının olduğunu belirten Arzu Rahimova, "27 yıl hasret çektik, sabrettik ve çok şükür bugün Ağdam'dayız. Allah bize bugünleri görmeyi nasip etti. Benim en büyük dileğim köyümüze giderek Haçın Nehrinin kıyısında torunlarımla vakit geçirmek. Onlara buraların bizin vatanımız, toprağımız olduğunu anlatmak. Bütün anneler, herkes cumhurbaşkanına teşekkür ediyor. Ona çok minnettarız" diye konuştu.

OKUL HARABEYE DÖNDÜ

27 yıl sonra kendi topraklarına geri döndüğünü vurgulayan Ceyran Aliyeva, "Cesur askerlerimiz ve başkomutanımız sayesinde topraklarımıza geri döndük. Ne Ermeni halkı, ne de Ermeni yönetimi Ağdam'ı bu hale getirdikleri için sevinmesinler. Çünkü, biz Ağdam'ı yeniden inşa edeceğiz. Bu camiyi benim akrabam inşa ettirdi. Onun torunları da buraya gelmek için sabırsızlanıyorlar. Ağdam çok güzel bir şehirdi ve eşi benzeri yoktu" dedi.

Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan güçleri Ağdam ilini 20 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etti.

Bölgede Rus barış güçlerinin devriye gezdiği gözlemlendi.

İşgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam 23 Temmuz 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edildi ve yerleşim merkezi tamamen harap edilerek şehir nüfusu Azerbaycan'ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlandı.

(İHA)

27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü
27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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