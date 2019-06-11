27 yıl boyunca mesleği yerine ev işi yapan kadına eski kocası tazminat ödeyecek

Arjantin'de 27 yıllık evliliği boyunca mesleği yerine ev işi yapan ve çocuklarına bakan kadın, eski kocasına karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Kadını haklı bulan mahkeme, 157 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

70 yaşındaki kadın üniversite diploması olmasına rağmen ev işi yapmak zorunda kaldığı gerekçesiyle eski kocası hakkında şikayette bulundu. Euronews.com'da Görüntüle