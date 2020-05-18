27 yaşındaki 'koi' balığı görenleri şaşkına çeviriyor Denizli'de akvaryumda beslenen ve 27 yaşında ve 50 santimetre boyundaki 'koi' balığı boyutları ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Denizli'de akvaryumda beslenen ve 27 yaşında ve 50 santimetre boyundaki 'koi' balığı boyutları ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Pamukkale ilçesinde 30 yıldır balık üretimi yapan ve 6 yıldır da petshop mağazası işleten Tolga Karadağ'ın yıllardır akvaryumda beslediği koi balığı görenleri hayrete düşürüyor. Yaklaşık olarak 27 yaşında olan Koi türünde bir balığa baktığını ve vatandaşlar bunu gördüğünde büyüklüğünden dolayı şaşırdıklarını ifade eden Karadağ, "Bir Koi balığımız var. Bugüne kadar havuz ortamında büyümüş şuanda kendisi 27 yaşında bizim hesaplamalarımıza göre çünkü alan kişi 1993 yılından beri besliyormuş ben aldığımdan bu yana yaşıyor toplamda 27 yaşında takribi 6-7 yıldır bizde biz bakıyoruz. Bazen akvaryum ortamında bazen çiftliğimizde ki havuza götürüyoruz. Bu şekilde vatandaşlar bunu görsünler, tanısınlar diye dükkanımızın girişine koyduk" dedi.

Dükkan dışında bulunan akvaryumda yaşayan koi balığını görenler akvaryumu bir süre izledikten sonra yollarına devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA