27. Uluslararası Katibim Festivali" 15-17 Eylül'de Yapılacak

"27. Uluslararası Katibim Festivali" 15-17 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Harem Otoparkı'nda düzenlenecek etkinlik kapsamında 1990'lı yılların kültürünü yansıtan bir sokak kurulacak.



15 Eylül akşamı, klasik otomobillerin Üsküdar turu ve kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde üç gün boyunca konserler, şiir dinletileri, söyleşiler, tasarım atölyeleri, tiyatrolar ve halk oyunları gösterileri düzenlenecek.



Farklı ülkelerin kültürlerinin yanı sıra söyleşiler, şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve konserlerle, dolu dolu bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Yazın son günlerini Üsküdarımızda kültür, sanat ve eğlence ile uğurlamak için tüm İstanbulluları bekliyoruz." açıklamasını yaptı.



Festivalde neler olacak?



Üç gün sürecek festival kapsamında her akşam farklı konserler düzenlenecek. Radyocu Ceyhun Yılmaz'ın sunuculuğunu yapacağı açılış gecesinde şarkıcı Demet Akalın saat 20.30'da konser verecek. İkinci gün düzenlenecek nostalji gecesinde Neşe Karaböcek ve Yeliz'in sahne alacağı festivalin üçüncü gününde ise Karmete ve Kubat konserleri müzikseverlerle buluşacak.



Bu yıl festivale Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Hindistan ve İran, geleneksel halk danslarıyla katılacak. Mehteran gösterisi ise 3 gün boyunca sanatseverlere tarihi hatırlatan birbirinden güzel marşlarla müzik ziyafeti sunacak.



Çocukların da unutulmadığı festivalde çocuk oyunları, kukla gösterileri, 600 sünnet edilmiş çocuğun sünnet şöleni gerçekleştirilecek. Ayrıca Hacivat ve Karagöz gösterisi ilk kez dijital ortamda sergilenecek.



Festival kapsamında spor müsabakaları ve sokak basketbolu turnuvasının yanı sıra kurulacak suni plajda futbol müsabakaları yapılacak. Düzenlenecek gösteri maçına ise ünlü, eski futbolcular katılacak.