27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
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27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenecek 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali' gala konseriyle başladı.

27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
05.09.2020 22:48 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:53

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenecek 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali' gala konseriyle başladı.

Serik ilçesindeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali' Şef Murat Cem Orhan'ın yönettiği gala konseriyle start aldı. Açılış konserini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu da izledi.

Konserde Antalya DOB sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, soprano Simge Büyükedes, tenor Efe Kışlalı, bariton Eralp Kıyıcı solist sanatçılar olarak sahne aldı. Konser sonunda izleyiciler ayakta alkışladı.5- 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival, 9 Eylül Çarşamba akşamı 'Üç Soprano, Üç Bas' konseriyle devam edecek. Konserde, opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerinden klasik sanat müziğine uzanan geniş bir repertuar ile Türk ve dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış sopranolar Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol, Esin Talınlı ile baslar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos, Zafer Erdaş sahnede olacak. Orkestrayı Şef Tulio Gagliardo yönetecek.27'nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı, 12 Eylül Cumartesi akşamı 'Genç Opera Yıldızları' konseriyle gerçekleşecek. Gecede, Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çok sesli müzik çalışmalarında akademik kurallara göre dünya standartlarında temsiller veren ve zengin repertuarı ile dünya klasik müzik arenasında önemli yeri olan Devlet Opera ve Balesi'nin gelecek vadeden opera yıldızları opera severlerle buluşacak. Orkestra Şefi Murat Cem Orhan'ın yöneteceği Antalya DOB Orkestrası'na sopranolar Işılay Meriç Karataş (Antalya DOB), Saliha Aktaş (Mersin DOB), Ayşe Şenol (İzmir DOB), Mezzo Soprano Tuğçe Oğuzülgen (Antalya DOB), tenor Berk Dalkılıç (İstanbul DOB), Bas Doğukan Özkan (İzmir DOB), Bas Murat Göçken (Samsun DOB), Bariton Gürhan Gürgen (Ankara DOB) eşlik edecek.SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULDU

Temsilin yapıldığı açık hava oturma düzeninde ve orkestranın oturma Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen pandemi kurallarına uyularak kişiler arasında sosyal mesafe kuralları uygulandı.


Kaynak: DHA

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