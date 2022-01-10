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27 torbacı tutuklandı

27 torbacı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir haftada yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 184 zanlıdan 27'si tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da bir haftada yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 184 zanlıdan 27'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3-9 Ocak'ta operasyonlar düzenledi. 150 adrese yapılan baskınlarda 184 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 kilo 727 gram esrar, 2 kilo 447 gram eroin, 1375 uyuşturucu hap, 368 gram bonzai, 295 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 280 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartı, 145'i ise savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

27 torbacı tutuklandı

27 torbacı tutuklandı

27 torbacı tutuklandı

27 torbacı tutuklandı

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